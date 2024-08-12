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Россия держит в Черном море один ракетоноситель, - ВМС ВСУ

Понедельник 12 августа 2024 07:45
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Россия держит в Черном море один ракетоноситель, - ВМС ВСУ Фото: русский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на утро, 12 августа, Россия держит в Черном море один корабль, которій является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Общий залп до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).

В то же время, в Азовском море по состоянию на 06:00 вражеские корабли отсутствуют.

Однако два вражеских судна, как и вчера, остаются в Средиземном море. Один из них является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

Кроме того, военные сообщили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 10 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 11 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор.

В ВМС добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Россия держит в Черном море один ракетоноситель, - ВМС ВСУ

Отметим, что 2 августа Силы обороны Украины атаковали и потопили подводную лодку РФ "Ростов-на-Дону". Судно пошло на дно во временно оккупированном Севастополе.

По мнению аналитиков Defence Express, уничтожение "Ростова-на-Дону" говорит об отсутствии возможности у РФ ремонтировать свои субмарины в Черном море.

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