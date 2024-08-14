Росія тримає у Чорному морі один носій "Калібрів": який залп

У Чорному морі зафіксовано один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" із можливим залпом до чотирьох ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.

При цьому в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі присутні два російські кораблі, один з яких також озброєний ракетами "Калібр" з аналогічним залпом до чотирьох ракет.

Протягом останньої доби в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили 20 суден. До Чорного моря увійшли 8 суден, з яких 4 продовжили рух у напрямку Босфору, а до Азовського моря – 12 суден, з яких 3 прибули з Босфору.

Військові додали, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).