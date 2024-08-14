ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия держит в Черном море один носитель "Калибров": какой залп

Среда 14 августа 2024 09:33
UA EN RU
Россия держит в Черном море один носитель "Калибров": какой залп Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Черном море зафиксирован один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с возможным залпом до четырех ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

При этом в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море присутствуют два российских корабля, один из которых также вооружен ракетами "Калибр" с аналогичным залпом до четырех ракет.

В течение последних суток в интересах России проход через Керченский пролив осуществили 20 судов. В Черное море вошли 8 судов, из которых 4 продолжили движение в направлении Босфора, а в Азовское море - 12 судов, из которых 3 прибыли из Босфора.

Военные добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

Россия держит в Черном море один носитель &quot;Калибров&quot;: какой залп

Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что подлодки Черноморского флота РФ в основном находятся на дежурстве в восточной части Черного моря. При этом он добавил, что в Азовском море их пребывание почти невозможно из-за малой глубины, где они могут только находиться в надводном положении и передвигаться по ограниченным коридорам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВМС Украины Война России против Украины Война в Украине чорное море
NEWS
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия