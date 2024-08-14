Россия держит в Черном море один носитель "Калибров": какой залп

В Черном море зафиксирован один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" с возможным залпом до четырех ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

При этом в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море присутствуют два российских корабля, один из которых также вооружен ракетами "Калибр" с аналогичным залпом до четырех ракет.

В течение последних суток в интересах России проход через Керченский пролив осуществили 20 судов. В Черное море вошли 8 судов, из которых 4 продолжили движение в направлении Босфора, а в Азовское море - 12 судов, из которых 3 прибыли из Босфора.

Военные добавили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).