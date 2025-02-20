Росія тримає у Чорному морі носій "Калібрів": який можливий залп сьогодні

Водночас в Азовському морі немає жодного судна росіян.

Проте ворожі кораблі продовжують перебувати в Середземному морі. Так, сьогодні було зафіксовано 4 судна, з яких 3 є носіями "Калібрів" із загальним залпом до 26 ракет.

Також у ВМС ЗСУ додали, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 7 суден, з них 4 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 3 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

Військові вкотре наголосили, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.