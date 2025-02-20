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Россия держит в Черном море носитель "Калибров": какой возможен одновременный залп

Фото: носители "Калибров" патрулируют в Черном море почти ежедневно (youtube.com)
Автор: Михаил Шилин

По состоянию на 06:00, 20 февраля, в Черном море зафиксирован один корабль Российской Федерации. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.

В то же время в Азовском море нет ни одного судна россиян.

Вражеские корабли продолжают находиться в Средиземном море. Этим утром там зафиксировано 4 судна, из которых 3 являются носителями "Калибров" с общим залпом до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 7 судов, из них 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 3 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.

 

 

Напомним, прошлым утром было зафиксировано идентичное присутствие кораблей. В частности, в Черном море находился один носитель "Калибров" с общим залпом до 4 ракет, а в Средиземном 4 корабля, однако только 3 из них были ракетоносителями с залпом до 26 "Калибров".

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