Россия держит в Черном море носитель "Калибров": какой возможен одновременный залп

В то же время в Азовском море нет ни одного судна россиян.

Вражеские корабли продолжают находиться в Средиземном море. Этим утром там зафиксировано 4 судна, из которых 3 являются носителями "Калибров" с общим залпом до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 7 судов, из них 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 3 судна, из них 0 двигались из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.