Россия держит в Черном море носитель "Калибров": какой возможен одновременный залп

По состоянию на 06:00, 20 февраля, в Черном море зафиксирован один корабль Российской Федерации. Он является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 4 единиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ.
В то же время в Азовском море нет ни одного судна россиян.
Вражеские корабли продолжают находиться в Средиземном море. Этим утром там зафиксировано 4 судна, из которых 3 являются носителями "Калибров" с общим залпом до 26 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:
"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.
Напомним, прошлым утром было зафиксировано идентичное присутствие кораблей. В частности, в Черном море находился один носитель "Калибров" с общим залпом до 4 ракет, а в Средиземном 4 корабля, однако только 3 из них были ракетоносителями с залпом до 26 "Калибров".
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