Росія тримає в Чорному морі 8 бойових кораблів: чи є серед них носії "Калібрів"

"В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться до 8 ворожих кораблів, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 2 кораблів", - йдеться в повідомленні.

Тим часом в Середземному морі зосереджено 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв ракет "Калібр" загальний залп яких складає 72 ракети.

"За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря - 8 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор, до Чорного моря - 6 суден, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - додають у ВМС.

Нагадаємо, як розповіли в українській розвідці, Росія продовжує виготовляти високоточні ракети під час ведення повномасштабної війни проти України. З лютого ворог зміг виготовити близько 120 крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

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