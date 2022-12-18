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Россия держит в Черном море 8 боевых кораблей: есть ли среди них носители "Калибров"

Фото: россияне держат в Черном море восемь боевых кораблей (скрин фото)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска держат в акватории Черного моря до 8 вражеских кораблей. Но среди них нет носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся до 8 вражеских кораблей, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей", - говорится в сообщении.

Тем временем в Средиземном море сосредоточено 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей ракет "Калибр" общий залп которых составляет 72 ракеты.

"За сутки, в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовому морю - 8 судов, из них 1 судно двигалось из пролива Босфор, к Черному морю - 6 судов, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор", - добавляют в ВМС.

Напомним, как рассказали в украинской разведке, Россия продолжает производить высокоточные ракеты во время ведения полномасштабной войны против Украины. С февраля враг смог изготовить около 120 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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