Росія таємно закуповує товари подвійного призначення в Індії після обмежень з боку Китаю, - FT

За даними FT, Росія вивчала можливості створення в Індії компонентів цивільного і військового призначення для військових.

Зокрема, російське міністерство промисловості і торгівлі розробило конфіденційні плани витратити близько 82 млрд рупій (1 млрд доларів - ред.) на захист критично важливої електроніки через приховані від західних урядів канали. Метою було використати "значні резерви" рупій, які накопичили російські банки від продажу нафти до Індії. Росія розглядала Індію як альтернативний ринок для постачання критично важливих товарів, які "раніше постачалися з недружніх країн".

Як пише видання, до витоку документів причетний російський чиновник Олександр Гапонов, який є заступником начальника відділу "радіоелектроніки" міністерства.

Зокрема, у 2022 році він звернувся до Консорціуму із зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного міждержавного співробітництва в промисловості та попросив надати плани щодо купівлі найважливіших компонентів в Індії. Однак йому відповіли, що вже готовий "конкретний план", який складається із п'яти етапів.

Росія та Індія мали створити закриту платіжну систему для торгівлі, яку не зміг би контролювати Захід. У документах вказано, що у середині 2022 року торгівля у кількох категоріях товарів різко зросла.

В Індії Росію зацікавили товари подвійного призначення, які можна використовувати як компоненти для техніки, дронів та інших оборонних засобів. Адже постачання цих товарів до РФ значно було обмежено санкціями. Окрім цього РФ планувала інвестувати у російсько-індійські підприємства з розробки та виробництва електроніки для того, щоб обійти санкції.

Одним із постачальників РФ на суму в 4,9 мільярда доларів зазначено індійську компанію Innovio Ventures. Мова про постачання дронів, а також електронного обладнання.