Россия тайно закупает товары двойного назначения у Индии после ограничений со стороны Китая, - FT

Россия втайне покупала товары двойного назначения в Индии и изучала возможности строительства в этой стране. Об этом свидетельствуют истоки переписки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным FT Россия изучала возможности создания в Индии компонентов гражданского и военного назначения для военных.
В частности, российское министерство промышленности и торговли разработало конфиденциальные планы потратить около 82 млрд рупий (1 млрд долларов – ред.) в защиту критически важной электроники через скрытые от западных правительств каналы. Целью было использовать "значительные резервы" рупий, накопившихся российскими банками от продажи нефти в Индию. Россия рассматривала Индию как альтернативный рынок для поставки критически важных товаров, "ранее поставлявшихся из недружественных стран".
Как пишет издание, к утечке документов причастен российский чиновник Александр Гапонов, являющийся заместителем начальника отдела "радиоэлектроники" министерства.
В частности, в 2022 году он обратился в Консорциум по внешнеэкономической деятельности и международному межгосударственного сотрудничества в промышленности и попросил предоставить планы по покупке важнейших компонентов в Индии. Однако ему ответили, что уже готов "конкретный план", состоящий из пяти этапов.
Россия и Индия должны создать закрытую платежную систему для торговли, которую не смог бы контролировать Запад. В документах отмечено, что в середине 2022 года торговля в нескольких категориях товаров резко возросла.
В Индии Россию заинтересовали товары двойного назначения, которые можно использовать в качестве компонентов техники, дронов и других оборонных средств. Ведь снабжение этих товаров в РФ значительно было ограничено санкциями. Кроме этого, РФ планировала инвестировать в российско-индийские предприятия по разработке и производству электроники для того, чтобы обойти санкции.
Одним из поставщиков РФ на сумму в 4,9 миллиарда долларов указана индийская компания Innovio Ventures. Речь о поставках дронов, а также электронного оборудования.
Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Индию. После введения западных санкций против России, Индия увеличила закупку российской нефти по сниженным ценам, несмотря на критику со стороны Запада. Кроме того, Индия закупает российские товары двойного назначения, которые могут использоваться в военной сфере.
Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину были введены ряд санкций против России. Кремль пытался обходить их с помощью Китая, однако
31 июля Китай скорректировал экспортный контроль над беспилотниками, предназначенными для военного использования, поскольку Пекин сталкивается с растущей критикой со стороны США и их союзников из-за поддержки войны России против Украины.
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