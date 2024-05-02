Россия тайно поставляет нефть в КНДР, несмотря на ограничения ООН, - Белый дом
Россия тайно поставляет очищенную нефть Северной Корее в объемах, которые нарушают установленные Советом безопасности ООН ограничения. Это может стать причиной введения США новых санкций.
Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"В то же время, когда Москва наложила вето на продление мандата комиссии (ООН по мониторингу санкций против КНДР, - ред.), Россия доставляла очищенную нефть из порта "Восточный" в КНДР", - сказал Кирби.
По его словам, в марте Россия доставила в Северную Корею более 165 тысяч баррелей нефтепродуктов.
"Россия отправляла нефтепродукты из порта "Восточный" в КНДР. Российские поставки уже подтолкнули импорт в КНДР выше 500 баррелей в год, установленного Совбезом ООН", - отметил представитель Белого дома.
По словам источников Reuters, учитывая, что коммерческие порты РФ и Северной Кореи находят достаточно близко, Россия может продолжать эти поставки "бесконечно долго".
Кирби также добавил, что США будут налагать санкции "против тех, кто работает над содействием передачам оружия и нефтепродуктов между Россией и КНДР".
Санкции против нефтяной отрасли РФ
В прошлом году страны "Большой семерки", ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.
С февраля 2023 г. аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из России. Предельная стоимость была определена на уровне 100 и 45 долларов за баррель в зависимости от категории нефтепродуктов.
Недавно чиновник Минфина США сообщал, что члены G7 могут пересмотреть верхний предел цен на российскую нефть. Это зависит от рыночных условий или других факторов.
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