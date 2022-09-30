Нафта дешевшає четвертий місяць поспіль: що впливає на світові ціни

Ціни на нафту практично не змінилися вранці у п'ятницю, 30 вересня. При цьому вони перебувають на шляху до першого тижневого зростання з серпня, чому сприяло ослаблення долара США і ймовірність того, що ОПЕК+ може погодитися скоротити видобуток нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Листопадові ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,1%, до 88,39 доларів за барель Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 0,1% до 81,32 доларів за барель.

"Погіршення прогнозу попиту на сиру нафту не дозволить нафти зростати доти, доки трейдери не будуть впевнені, що ОПЕК+ скоротить видобуток на зустрічі 5 жовтня", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик OANDA, у клієнтській записці.

За його словами, тиск на ціни дещо обмежений, оскільки долар слабшає наприкінці кварталу.

Проте, як Brent, так і WTI знаходяться на шляху до зростання приблизно на 3% за тиждень, що стане їх першим тижневим зростанням із серпня після досягнення дев'ятимісячного мінімуму на початку тижня.

Ціни на нафту підтримали падіння долара з 20-річного максимуму на початку тижня. Більш слабкий долар робить деноміновану в доларах нафту дешевшою для покупців, які мають інші валюти, підвищуючи попит на сировину.

За весь вересень Brent впаде на 8,4%, тобто четвертий місяць поспіль. У третьому кварталі Brent впала на 23%, що стало першим квартальним збитком із четвертого кварталу 2021 року.

Очікується, що у вересні WTI впаде на 9,3%, що також є його четвертим місячним зниженням і протягом кварталу вона впала на 23%, що стане першим квартальним спадом з періоду, що закінчився в березні 2020 року, коли попит на COVID- 19 різко впав.

Аналітики кажуть, що ринок схоже знайшов дно, оскільки пропозиція має скоротитися, оскільки Європейський Союз заборонить імпорт російської нафти з 5 грудня.

"Фундаментально, я все ще думаю, що ціни, ймовірно, зростатимуть з цього моменту через посилення російських санкцій і низькі світові запаси сирої нафти, а також падіння запасів SPR (стратегічний нафтовий резерв США)", - сказав аналітик із сировинних товарів National Australia Bank Баден Мур.

Група ОПЕК+ почала обговорення скорочення видобутку перед зустріччю в середу. Росія може запропонувати скорочення до 1 млн барелів на день, сказало раніше цього тижня джерело, знайоме з російськими поглядами на це питання.

"У серпні видобуток ОПЕК+ оцінювався приблизно на 3,37 млн барелів на день нижче за цільовий рівень видобутку. Таким чином, насправді будь-яке скорочення поставок, ймовірно, буде менше, ніж будь-яка цифра, яку оголошує група", - йдеться у замітці ING Economics .