ua ru
Вт, 04 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Посли ЄС погодили нові санкції проти РФ, включаючи ліміт нафтових цін, - журналіст

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 04 жовтня 2022 22:56
Посли ЄС погодили нові санкції проти РФ, включаючи ліміт нафтових цін, - журналіст Фото: посли ЄС погодили новий пакет санкцій (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Посли країн-членів ЄС узгодили новий пакет економічних санкцій проти Росії. Серед прийнятих важливих пунктів - введення обмеження цін на нафту з РФ.

Про це заявив журналіст Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Офіційно новий пакет економічних обмежень членами Євросоюзу буде затверджено завтра, 5 жовтня.

Також повідомлялося, що стеля цін на російську нафту може бути затверджена у два етапи. Європейські чиновники готують законопроект, необхідний для двоетапного введення ліміту на вартість нафти з РФ, але, ймовірно, відкладуть його затвердження, доки всі країни G7 не будуть готові до введення узгодженого ліміту.

Раніше ми писали, що вчора посли ЄС не дійшли консенсусу щодо санкцій проти Росії, які включатимуть восьмий пакет.

Нагадаємо, ЄС, у рамках нового пакету санкцій, може відключити російський "Газпромбанк" від SWIFT. Також низка європейських країн закликає запровадити обмеження проти антивірусної програми Kaspersky.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вторгнення Росії до України Евросоюз
NEWS
Росіяни біжать зі сходу та півдня. Як розвивається наступ ЗСУ
Росіяни біжать зі сходу та півдня. Як розвивається наступ ЗСУ
DAILY
"Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини