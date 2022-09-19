Росія та Коморські острови домовилися про нерозміщення зброї у космосі

У понеділок, 19 вересня, Росія та Коморські острови підписали спільну заяву про нерозміщення зброї у космосі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАРС .

За даними видання, підпис під документом з російської сторони поставив постпред РФ при ООН Василь Небензя, а з боку Коморських островів - постпред при ООН Ісімаїл Шанфі.

Зазначається, що заява підписана в рамках російської ініціативи щодо нерозміщення зброї у космосі.

Зазначимо, що Коморські острови - архіпелаг в Індійському океані, який знаходиться між Мадагаскаром та Африкою. Коморські сили безпеки складаються з невеликої регулярної армії та поліції в 500 осіб, а також з 500 членів сил оборони. На озброєнні Комор є лише 10 повітряних суден.