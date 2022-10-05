Росія та Китай виступили проти відкритого засідання в ООН щодо Північної Кореї

Британія, Франція, Албанія, Норвегія та Ірландія приєдналися до Сполучених Штатів на вимогу провести засідання.

Однак Китай і Росія заявили колегам щодо Ради, що вони проти проведення відкритого засідання, стверджуючи, що реакція Ради має сприяти пом'якшенню ситуації на Корейському півострові.

Не відразу стало зрозуміло, чи Радбез засідатиме в середу публічно або за зачиненими дверима. За словами дипломатів, будь-які значущі дії ради малоймовірні.

Нагадаємо, що КНДР 4 жовтня запустила балістичну ракету, траєкторія якої пролягала над північною частиною Японії. Там спрацювало екстрене сповіщення про повітряну небезпеку.

У вересні КНДР вперше в історії провела відразу чотири випробування балістичних ракет протягом одного тижня.

Крім цього, Північна Корея проводить підготовку до того, щоб найближчим часом спустити на воду новий підводний ракетний човен.

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