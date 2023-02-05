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Росія та Іран затвердили плани з будівництва заводу з виробництва безпілотників, - WSJ

Фото: Росія та Іран затвердили плани будівництва заводу з виробництва безпілотників (wikipedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Москва і Тегеран просуваються в реалізації планів будівництва заводу з виробництва іранських безпілотників в Росії. На ньому планують виготовляти щонайменше 6 тисяч безпілотників для війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

У рамках військового альянсу, що розвивається, іранська делегація високого рівня прилетіла в Росію на початку січня, щоб відвідати заплановане місце для будівництва заводу й обговорити деталі для запуску проєкту.

У місті Єлабуга, розташованому в Республіці Татарстан, делегації Кремля і Тегерана оглянули порожній майданчик, де планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників.

За словами американських чиновників, обидві країни прагнуть створити більш швидкий безпілотник, який може створити нові проблеми для української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на російській території.

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