Росія та Іран затвердили плани з будівництва заводу з виробництва безпілотників, - WSJ

У рамках військового альянсу, що розвивається, іранська делегація високого рівня прилетіла в Росію на початку січня, щоб відвідати заплановане місце для будівництва заводу й обговорити деталі для запуску проєкту.

У місті Єлабуга, розташованому в Республіці Татарстан, делегації Кремля і Тегерана оглянули порожній майданчик, де планується будівництво заводу, який найближчими роками зможе виробляти тисячі безпілотників.

За словами американських чиновників, обидві країни прагнуть створити більш швидкий безпілотник, який може створити нові проблеми для української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що РФ уклала непублічну угоду з Іраном про початок виробництва ударних безпілотників на російській території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.