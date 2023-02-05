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Россия и Иран утвердили планы по строительству завода по производству беспилотников, - WSJ

Фото: Россия и Иран утвердили планы по строительству завода по производству беспилотников (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов по строительству завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить по меньшей мере 6 тысяч беспилотников для войны на Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В рамках развивающегося военного альянса иранская делегация высокого уровня прилетела в Россию в начале января, чтобы посетить запланированное место для строительства завода и обсудить детали для запуска проекта.

В городе Елабуга, расположенном в Республике Татарстан, делегации Кремля и Тегерана осмотрели пустующую площадку, где планируется строительство завода, который в ближайшие годы сможет производить тысячи беспилотников.

По словам американских чиновников, обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, который может создать новые проблемы для украинской противовоздушной обороны.

Напомним, ранее стало известно, что РФ заключила непубличное соглашение с Ираном о начале производства ударных беспилотников на российской территории.

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