Росія та Іран лише імітують союз, приховуючи взаємну ворожнечу, - розвідка

Росія та Іран тільки вдають, що вони союзники. Насправді дві країни розглядають одна одну як потенційних ворогів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби зовнішньої розвідки України.

"Незважаючи на публічне зближення, відносини між Росією та Іраном пронизані недовірою і прихованим суперництвом", - наголосили в розвідці.

Зокрема, це проявляється у взаємному шпигунстві та суперечливих геополітичних інтересах.

У СЗР нагадали, що ще в червні під час 12-денної війни Ізраїлю та Ірану член Ради з визначення політичної доцільності Ірану Сейєд Мохаммад Садр звинуватив Росію в передачі Ізраїлю розвідданих про розташування іранських систем ППО. Він зазначав, що це демонструє марність союзу з Москвою.

"Росія засудила напад Ізраїлю на Іран тільки на словах, але фактично сприяла йому", - зазначив Садр.

Також, як додали в розвідці, після 2022 року Росія вклала великі суми в Іран і до 2024 року стала найбільшим іноземним інвестором у країні. У 2023 році обсяг інвестицій досяг 2,7 млрд доларів, а в нафтогазову галузь Москва пообіцяла вкласти ще 8 млрд доларів.

У Бушері (іранське місто) працює російська атомна електростанція і будується її другий блок, а в провінції Хормозган зводять ТЕС "Сірік". Російська нафтова компанія "ЗН Восток" активно працює в Ірані, серед ключових проєктів - залізниця "Решт - Астара", що фінансується Росією, і газопровід через Азербайджан.

"Однак ці амбітні плани опинилися під загрозою. Історична недовіра, підкріплена сучасними конфліктами інтересів, робить "союз" двох режимів ілюзорним. Москва втрачає не тільки Іран, а й статус глобального гравця на Близькому Сході", - підкреслили в СЗР.