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Росія та Іран будують торговий маршрут в обхід санкцій, - Bloomberg

Фото: президент РФ Володимир Путін та президент Ірану Ібрагім Райсі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія та Іран будують новий трансконтинентальний торговий маршрут на 3 тисячі кілометрів східного краю Європи до Індійського океану, який дозволить їм менше залежати від іноземних санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляє видання, обидві країни витрачають мільярди доларів на прискорення доставки вантажів річками та залізницями, з’єднаними Каспійським морем. Дані відстеження суден, зібрані Bloomberg, показують, що десятки російських та іранських суден, включно з деякими, які перебувають під санкціями, вже курсують цим маршрутом.

Зазначено, що мета РФ та Ірану - захистити комерційні зв’язки від втручання Заходу і налагодити нові зв’язки з гігантськими економіками Азії, що швидко зростають.

Цей торговий коридор дозволить Росії та Ірану скоротити існуючі маршрути на тисячі кілометрів.

Як зазначає експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марина Шагіна, Росія та Іран інвестують до 25 млрд доларів у внутрішній торговий коридор, щоб полегшити рух товарів, який країни Заходу хочуть зупинити.

"Ці дві країни грають у кішки-мишки. Вони вивчають усі лазівки для перевезення заборонених продуктів та зброї", - підкреслила вона.

Представник адміністрації Байдена в Ірані Роберт Маллі зазначає, що будь-який новий торговий коридор вимагає пильної уваги у рамках спроб припинити постачання зброї між країнами.

Зазначено, що окрім торгівлі зброєю між країнами, для нового транзитного маршруту існує низка економічних причин. Зокрема, судна, що курсують річками Дон і Волга, традиційно торгують енергоносіями та сільськогосподарськими товарами. При цьому Іран є третім за величиною імпортером російського зерна, але його частка може зрости ще більше.

Країни оголосили про низку нових торгових угод, які охоплюють такі товари, як турбіни, полімери, медичні препарати та автомобільні запчастини. Також РФ постачає ядерне паливо та компоненти для іранського реактора у Бушері.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія планує надати Ірану передові військові компоненти в обмін на безпілотники.

Також раніше ми писали, що російські окупанти отримали від Ірану нову партію дронів-камікадзе Shahed-136. Вони вже використали їх для ударів по Україні.

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