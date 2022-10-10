Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ: що відомо

Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися голова білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.
"У зв'язку із загостренням на західних кордонах Союзної держави ми домовилися про розгортання регіонального угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь. Це все за нашими документами. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіяти угруповання Союзної держави. Основа (я завжди про цьому говорив) цього угруповання - армія, Збройні Сили Республіки Білорусь. Повинен вас інформувати, що формування цього угруповання почалося. Воно йде вже, на мою думку, протягом двох днів. Віддано було моє розпорядження, щоб ми приступили до формування цього угруповання", – заявив глава білоруського режиму.
Він також наголосив, що Росії зараз не до цього конфлікту.
"Ще не вистачало другого конфлікту. Ви знаєте, що у них вистачає проблем. Тому ви не розраховуйте на велику чисельність Збройних сил Російської Федерації. Але це буде не одна тисяча людей, - сказав Лукашенко. - І будьте готові найближчим часом прийняти цих людей та розмістити там, де потрібно, за нашим планом. Без перебору, без нагнітання ситуації та обстановки”.
Нагадаємо, днем раніше МЗС Білорусі вручило українському послу Ігорю Кізиму дипломатичну ноту, в якій стверджує, що Київ нібито планує завдати удару по території Білорусі.
Нагадаємо, напередодні заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив, що білоруські військові планують організувати навчання, на яких, ймовірно, буде проведено тренування "звільнення" територій і не виключено, що мається на увазі захоплення частини прикордонних областей України.
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