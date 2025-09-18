Росія створює "зону ураження" навколо Покровська, - Sky News

Ситуація на сході України залишається вкрай напруженою: у районі Покровська та Куп'янська посилюються бої, а російські війська змінюють тактику, намагаючись оточувати стратегічні міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Sky News .

Українські сили утримують Покровськ у Донецькій області понад рік, проте становище навколо міста стрімко ускладнюється. Російська армія створила так звану "зону ураження" за допомогою безпілотників і фактично перекрила основні маршрути постачання.

Експертка Королівського коледжу Лондона докторка Марина Мирон зазначила, що Москва уникає прямого штурму, оскільки для цього знадобилися б величезні людські ресурси:

"Вони намагаються витіснити українців, поступово оточуючи Покровськ", - пояснила фахівець.

До початку повномасштабної війни в Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Місто є важливим вузлом автомобільних і залізничних доріг і вважається своєрідними "воротами в Донецьк".

Втрата Покровська може поставити під загрозу Краматорськ і Слов'янськ, які залишаються ключовими опорними пунктами української оборони.

Тактика Росії: від штурмів до оточення

За словами експертів, російські сили відмовилися від масованих атак, які призводили до величезних втрат, і перейшли до поступових операцій з оточення. Подібна тактика раніше застосовувалася під час боїв за Бахмут.

Загострення ситуації на Харківщині

Паралельно запеклі бої тривають у районі Куп'янська, важливого транспортного вузла на Харківщині. За інформацією Інституту вивчення війни, російські війська намагаються чинити тиск на українську оборону.

Українські військові повідомляли, що противник перекидає сили через трубопровід, однак вихід із нього контролюється ЗСУ. Генштаб зазначив, що в місті тривають пошуково-ударні та контрдиверсійні операції.

Доктор Мирон допускає, що атаки біля Куп'янська можуть бути як спробою повернути втрачені території, так і способом створити плацдарм для політичних торгів на можливих переговорах.