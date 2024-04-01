ua en ru
Пн, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія створює інформаційні умови для можливої ескалації проти країн НАТО, - ISW

Понеділок 01 квітня 2024 08:06
UA EN RU
Росія створює інформаційні умови для можливої ескалації проти країн НАТО, - ISW Фото: Російський диктатор Володимир Путін (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кремль продовжує створювати інформаційні умови для виправдання можливої ескалації РФ проти країн НАТО в майбутньому, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Про це повідомляє РБК-Україна на звіт ISW.

Кремль продовжує зусилля щодо забезпечення виконання російських федеральних законів у пострадянських країнах, де Росія не має правової юрисдикції, йдеться у звіті.

Вчора, 31 березня, генпрокурор РФ Ігор Краснов заявив, що Росія всупереч міжнародному праву продовжуватиме відстоювати своє право застосовувати закони РФ до посадових осіб НАТО та пострадянських держав за їхні дії, вчинені на території власних країн, де російські суди не мають юрисдикції, а отже таке переслідування є "нереалістичним".

Раніше МВС РФ оголосило в розшук кількох чиновників з країн-членів НАТО за звинуваченням у порушенні ними різних російських законів у власних країнах.

ISW вважає, що спроби Кремля застосувати свої федеральні закони щодо офіційних осіб НАТО за дії в їхніх власних країнах фактично заперечують суверенітет цих держав і є частиною зусиль Росії створити інформаційні умови на виправдання можливої ескалації проти країн НАТО в майбутньому.

У лютого російські ЗМІ повідомили, що в РФ оголосили у розшук десятки посадових осіб урядів країн-членів НАТО та Європейського Союзу за нібито осквернення та знищення пам'ятників радянським воїнам.

Вчора, 31 березня, у МЗС РФ зробили заяву про те, що теракт у "Крокус сіті холл" 22 березня начебто має "український слід" і зажадали від України арешту і видачі "всіх причетних", зокрема голови СБУ Василя Малюка. Служба безпеки назвала цю заяву нікчемною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація
NEWS
Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Понад 700 окупантів та 32 артсистеми. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ярослав Юрчишин: Нема гарантії, що інформація в Telegram не видається спецслужбам РФ