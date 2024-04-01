ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия создает информационные условия для возможной эскалации против стран НАТО, - ISW

Понедельник 01 апреля 2024 08:06
UA EN RU
Россия создает информационные условия для возможной эскалации против стран НАТО, - ISW Фото: Российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Кремль продолжает создавать информационные условия для оправдания возможной эскалации РФ против стран НАТО в будущем, считают в Институте изучения войны (ISW).

Об этом сообщает РБК-Украина на отчет ISW.

Кремль продолжает усилия по обеспечению выполнения российских федеральных законов в постсоветских странах, где у России нет правовой юрисдикции, говорится в отчете.

Вчера, 31 марта, генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Россия вопреки международному праву будет продолжать отстаивать свое право применять законы РФ к должностным лицам НАТО и постсоветских государств за их действия, совершенные на территории собственных стран, где у российских судов нет юрисдикции, а следовательно преследование является "нереалистическим».

Ранее МВД РФ объявило в розыск нескольких чиновников из стран-членов НАТО по обвинению в нарушении ими разных российских законов в собственных странах.

ISW считает, что попытки Кремля применить свои федеральные законы в отношении официальных лиц НАТО за действия в их собственных странах фактически отрицают суверенитет этих государств и являются частью усилий России по созданию информационных условий для оправдания возможной эскалации против стран НАТО в будущем.

В феврале российские СМИ сообщили, что в РФ объявили в розыск десятки должностных лиц правительств стран-членов НАТО и Европейского Союза за якобы осквернение и уничтожение памятников советским воинам.

Вчера, 31 марта, в МИД РФ сделали заявление о том, что теракт в "Крокус сити холл" 22 марта якобы имеет "украинский след" и потребовали от Украины ареста и выдачи "всех причастных", в том числе главы СБУ Василия Малюка. Служба безопасности назвала это заявление никчемным.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Российская Федерация
NEWS
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Более 700 оккупантов и 32 артсистемы. Генштаб обновил потери РФ в Украине
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ