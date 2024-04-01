Россия создает информационные условия для возможной эскалации против стран НАТО, - ISW
Кремль продолжает создавать информационные условия для оправдания возможной эскалации РФ против стран НАТО в будущем, считают в Институте изучения войны (ISW).
Об этом сообщает РБК-Украина на отчет ISW.
Кремль продолжает усилия по обеспечению выполнения российских федеральных законов в постсоветских странах, где у России нет правовой юрисдикции, говорится в отчете.
Вчера, 31 марта, генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Россия вопреки международному праву будет продолжать отстаивать свое право применять законы РФ к должностным лицам НАТО и постсоветских государств за их действия, совершенные на территории собственных стран, где у российских судов нет юрисдикции, а следовательно преследование является "нереалистическим».
Ранее МВД РФ объявило в розыск нескольких чиновников из стран-членов НАТО по обвинению в нарушении ими разных российских законов в собственных странах.
ISW считает, что попытки Кремля применить свои федеральные законы в отношении официальных лиц НАТО за действия в их собственных странах фактически отрицают суверенитет этих государств и являются частью усилий России по созданию информационных условий для оправдания возможной эскалации против стран НАТО в будущем.
В феврале российские СМИ сообщили, что в РФ объявили в розыск десятки должностных лиц правительств стран-членов НАТО и Европейского Союза за якобы осквернение и уничтожение памятников советским воинам.
Вчера, 31 марта, в МИД РФ сделали заявление о том, что теракт в "Крокус сити холл" 22 марта якобы имеет "украинский след" и потребовали от Украины ареста и выдачи "всех причастных", в том числе главы СБУ Василия Малюка. Служба безопасности назвала это заявление никчемным.
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