Россия создает информационные условия для возможной эскалации против стран НАТО, - ISW

Кремль продолжает создавать информационные условия для оправдания возможной эскалации РФ против стран НАТО в будущем, считают в Институте изучения войны (ISW).

Об этом сообщает РБК-Украина на отчет ISW .

Кремль продолжает усилия по обеспечению выполнения российских федеральных законов в постсоветских странах, где у России нет правовой юрисдикции, говорится в отчете.

Вчера, 31 марта, генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что Россия вопреки международному праву будет продолжать отстаивать свое право применять законы РФ к должностным лицам НАТО и постсоветских государств за их действия, совершенные на территории собственных стран, где у российских судов нет юрисдикции, а следовательно преследование является "нереалистическим».

Ранее МВД РФ объявило в розыск нескольких чиновников из стран-членов НАТО по обвинению в нарушении ими разных российских законов в собственных странах.

ISW считает, что попытки Кремля применить свои федеральные законы в отношении официальных лиц НАТО за действия в их собственных странах фактически отрицают суверенитет этих государств и являются частью усилий России по созданию информационных условий для оправдания возможной эскалации против стран НАТО в будущем.