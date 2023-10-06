Росія створила понад 70 таборів для "перевиховання" українських дітей, - Лубінець

За його словами, табори для "перевиховання" українських дітей діють як в самій Росії, так і на тимчасово окупованих територіях.

"Всіх записують, це офіційна навчальна програма на території РФ для українських дітей. Я на цьому наголошую, що саме українських дітей намагаються записати в різні військові організації та провести через подібне "навчання". Росіяни це роблять не просто свідомо, вони хочуть саме з числа українських дітей ростити нове покоління російських військовослужбовців, які в майбутньому напевне, на думку росіян, повинні знову воювати проти України чи проти інших держав. Таке "яничарство" сучасного світу… Станом на зараз ми можемо казати, що не менше ніж 70 подібних таборів діють на території РФ, на тимчасово окупованих територіях і в Криму", - розповів Лубінець.

Він зауважив, що під "перевиховання" потрапляють не лише хлопці, а й дівчата. Їх навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські "патріотичні" пісні та готують до військової "кар'єри".

"Свідомо росіяни вчиняють дії, які направлені на примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу. Це є однією з ознак геноциду як воєнного злочину… На жаль, багато міжнародних експертів, які працюють над питанням документування воєнних злочинів, все ніяк не можуть знайти докази вчинення саме злочинів проти людяності, які підпадають під геноцид", - наголосив Лубінець

Депортація українських дітей

Росія з початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла тисячі українських дітлахів. Їх утримують в РФ або на окупованих територіях. Також Кремль закликав росіян усиновлювати українських дітей та спростив процедуру надання російського громадянства.

Варто додати, що у справі про депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно Україна змогла повернути з Росії 11 дітей, який незаконно депортували окупанти.

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