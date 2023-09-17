Росія створила "комісаріати" для вилучення техніки в окупації на користь військам, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Центр національного спротиву ".

"Російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Військово-промисловий комплекс окупантів не встигає продукувати та відновлювати техніку закладену ще у радянські часи на базах зберігання, тому все частіше, росіяни вилучають цивільну техніку у підприємств на потреби свого війська", - пише пресслужба.

Зазначається, що в першу чергу терористи намагаються відібрати техніку в окупації, аби якомога швидше передати її підрозділу й не створювати зайвого напруження на території Росії.

"Зокрема стало відомо, що утворені окупантами “військові комісаріати” на ТОТ Донецької та Луганської областей розпочали процес обліку та вилучення у підприємств вугільної промисловості автобусів та вантажівок на користь окупаційних військ", - пояснили в ЦНС.