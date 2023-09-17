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Россия создала "комиссариаты" для изъятия техники в оккупации в пользу войск, - ЦНС

Воскресенье 17 сентября 2023 12:57
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Россия создала "комиссариаты" для изъятия техники в оккупации в пользу войск, - ЦНС Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие значительных потерь российские террористы образовали "военные комиссариаты" для изъятия гражданской техники в пользу войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

"Российские оккупационные войска ежедневно несут значительные потери как в живой силе, так и в технике. Военно-промышленный комплекс оккупантов не успевает производить и восстанавливать технику заложенную еще в советские времена на базах хранения, поэтому все чаще, россияне изымают гражданскую технику у предприятий на нужды своего войска", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в первую очередь террористы пытаются отобрать технику в оккупации, чтобы как можно быстрее передать ее подразделению и не создавать лишнего напряжения на территории России.

"В частности стало известно, что образованные оккупантами "военные комиссариаты" на ВОТ Донецкой и Луганской областей начали процесс учета и изъятия у предприятий угольной промышленности автобусов и грузовиков в пользу оккупационных войск", - пояснили в ЦНС.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в это время на временно оккупированных территориях, в том числе и Херсонской области, заканчивается подготовка к началу так называемой "мобилизации" местного населения.

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