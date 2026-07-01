Росія зробила ШІ-фейк про "розгром" ЗСУ під Лиманом

Деталі ворожого вкиду

За інформацією ЦПД, в мережі почало ширитися відео, в якому чоловік у формі представлений як військовослужбовець 120-ї окремої бригади ТрО. Він розповідає про нібито "повний розгром" українських підрозділів.

На записі "спікер" також стверджує, що військове командування буцімто втекло, залишивши особовий склад напризволяще.

Аналіз цього відео довів, що обличчя автора змінили за допомогою технології deepfake, а його голос є повністю роботизованим та штучно згенерованим.

Першоджерелом вкиду став новостворений акаунт, який нещодавно поширював інший фейк про нібито колапс логістики у 57-й ОМПБр.

Цю дезінформацію згодом швидко підхопила російська пропаганда.

Фото: РФ ширить фейки про ЗСУ (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Яка мета операції ворога

Організатори цієї кампанії намагаються посіяти паніку в українському суспільстві. Ворог навмисно створює ілюзію обвалу фронту, маскуючи це під "звернення українських солдатів".

"Метою таких системних інформаційних операцій є деморалізація українського суспільства та підрив довіри до командування Сил оборони", - наголошують у ЦПД.