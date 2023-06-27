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Росія стратила 77 полонених із цивільних в Україні, сотні затримала, - ООН

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Україна, Вівторок 27 червня 2023 15:47
Росія стратила 77 полонених із цивільних в Україні, сотні затримала, - ООН Фото: Росія стратила 77 полонених із цивільних в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З початку війни в Україні через знущання окупантів з-поміж цивільних померло 77 осіб. Серед них 72 чоловіки та 5 жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт глави місії ООН Матильди Богнер.

Так, з початком вторгнення РФ в Україну ООН задокументувала 864 випадки довільного затримання з боку Російської Федерації, багато з яких також прирівнювалися до насильницьких зникнень.

"Ми задокументували сумарну кару 77 цивільних осіб, які були довільно затримані Російською Федерацією", - йдеться у звіті.

За даними ООН цивільних, часто затримували під час так званої "фільтрації" на окупованій території за їхню передбачувану підтримку України, їх статус колишніх українських військовослужбовців або їхні передбачувані політичні погляди чи належність.

"До них входили місцеві посадові особи, гуманітарні волонтери, представники громадянського суспільства, священники та вчителі", - уточнила голова місії ООН Матильда Богнер.

Багато затриманих цивільних осіб утримувалися без зв'язку із зовнішнім світом, у неофіційних місцях тримання під вартою, часто у жахливих умовах.

"Приблизно у чверті задокументованих випадків затриманих цивільних осіб було переведено в інші місця на окупованій території або депортовано до Російської Федерації. Часто їхнім сім'ям не повідомляли жодної інформації протягом тривалого часу", - уточнили в організації.

Крім того, російські збройні сили, правоохоронні органи та пенітенціарні органи широко застосовували тортури та жорстоке поводження із затриманими цивільними особами.

"Більшість опитаних нами сказали, що зазнавали тортур і жорстокого поводження, а в деяких випадках і сексуального насильства. Катування застосовувалися для того, щоб змусити жертв зізнатися у допомозі українським збройним силам, змусити їх співпрацювати з окупаційною владою або залякати тих, хто дотримується проукраїнських поглядів", - додали ООН.

Як повідомлялося, раніше ООН в Україні зафіксувала 23 606 втрат серед цивільного населення. У тому числі 8 791 загиблих та 14 815 поранених. При цьому ООН вважає Росію винною у вбивстві 136 українських дітей у 2022 році. Тому Збройні сили РФ внесли до "ганебного списку".

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