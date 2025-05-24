Росія страчує полонених українських оборонців: ГУР зафіксувало понад сотню випадків

За даними ГУР, кількість таких злочинів на полі бою зростає, а в багатьох випадках зафіксовані прямі накази розстрілювати полонених.

Ці дії не є поодинокими випадками, а свідчать про цілеспрямовану політику керівництва держави-агресора - Росії.

Підтвердженням цієї тенденції стала доповідь Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування ситуації в Україні від 19 березня 2025 року.

У ній йдеться про систематичні випадки, коли російські військові умисно вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.

“Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: "Полонені не потрібні - розстрілюйте на місці", - йдеться в документі», — зазначено у доповіді.

Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц у коментарі для CNN наголосив на відповідальності найвищого військового командування Росії, яке санкціонує такі злочини.

"Ці страти не могли відбуватися з такою частотою без наказу або принаймні згоди від найвищого військового командування, що в Росії означає посаду президента", - підкреслив він.