Россия казнит пленных украинских защитников: ГУР зафиксировало более сотни случаев

По данным ГУР, количество таких преступлений на поле боя растет, а во многих случаях зафиксированы прямые приказы расстреливать пленных.

Эти действия не являются единичными случаями, а свидетельствуют о целенаправленной политике руководства государства-агрессора - России.

Подтверждением этой тенденции стал доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации в Украине от 19 марта 2025 года.

В нем говорится о систематических случаях, когда российские военные умышленно убивали или калечили украинских бойцов, которые сдались или пытались сдаться в плен.

"Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны - расстреливайте на месте", - говорится в документе", - говорится в докладе.

Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней доктор Моррис Тидбол-Бинц в комментарии для CNN отметил ответственность высшего военного командования России, которое санкционирует такие преступления.

"Эти казни не могли происходить с такой частотой без приказа или по крайней мере согласия от высшего военного командования, что в России означает должность президента", - подчеркнул он.