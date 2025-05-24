Россия казнит пленных украинских защитников: ГУР зафиксировало более сотни случаев

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о более 150 зафиксированных случаях казней украинских военных, попавших в плен к российским захватчикам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
По данным ГУР, количество таких преступлений на поле боя растет, а во многих случаях зафиксированы прямые приказы расстреливать пленных.
Эти действия не являются единичными случаями, а свидетельствуют о целенаправленной политике руководства государства-агрессора - России.
Подтверждением этой тенденции стал доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию ситуации в Украине от 19 марта 2025 года.
В нем говорится о систематических случаях, когда российские военные умышленно убивали или калечили украинских бойцов, которые сдались или пытались сдаться в плен.
"Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны - расстреливайте на месте", - говорится в документе", - говорится в докладе.
Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней доктор Моррис Тидбол-Бинц в комментарии для CNN отметил ответственность высшего военного командования России, которое санкционирует такие преступления.
"Эти казни не могли происходить с такой частотой без приказа или по крайней мере согласия от высшего военного командования, что в России означает должность президента", - подчеркнул он.
Во время полномасштабной войны Россия систематически нарушает международное гуманитарное право, совершая многочисленные военные преступления. Войска агрессора регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру - жилые дома, больницы, школы, а также важные энергетические объекты.
По данным СМИ, перехваченные радиопереговоры и записи совпадают по времени с видео, сделанным с дрона в Запорожской области в прошлом ноябре. На нем видно шестерых военных, лежащих лицом вниз, при этом по меньшей мере двое из них получают выстрелы в упор, а одного отводят.
CNN сообщает, что радиопереговоры и видеозаписи подтверждают другие случаи, когда российские войска предположительно казнили украинских военнослужащих, которые пытались сдаться в плен.
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