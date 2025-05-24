Росія страчує полонених українських оборонців: ГУР зафіксувало понад сотню випадків
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про понад 150 зафіксованих випадків страт українських військових, які потрапили в полон до російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
За даними ГУР, кількість таких злочинів на полі бою зростає, а в багатьох випадках зафіксовані прямі накази розстрілювати полонених.
Ці дії не є поодинокими випадками, а свідчать про цілеспрямовану політику керівництва держави-агресора - Росії.
Підтвердженням цієї тенденції стала доповідь Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування ситуації в Україні від 19 березня 2025 року.
У ній йдеться про систематичні випадки, коли російські військові умисно вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.
“Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: "Полонені не потрібні - розстрілюйте на місці", - йдеться в документі», — зазначено у доповіді.
Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц у коментарі для CNN наголосив на відповідальності найвищого військового командування Росії, яке санкціонує такі злочини.
"Ці страти не могли відбуватися з такою частотою без наказу або принаймні згоди від найвищого військового командування, що в Росії означає посаду президента", - підкреслив він.
Воєнні злочини Росії проти України
Під час повномасштабної війни Росія систематично порушує міжнародне гуманітарне право, вчиняючи численні воєнні злочини. Війська агресора регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру - житлові будинки, лікарні, школи, а також важливі енергетичні об’єкти.
За даними ЗМІ, перехоплені радіопереговори та записи збігаються за часом із відео, зробленим з дрона в Запорізькій області минулого листопада. На ньому видно шістьох військових, що лежать обличчям донизу, при цьому щонайменше двоє з них отримують постріли впритул, а одного відводять.
CNN повідомляє, що радіопереговори та відеозаписи підтверджують інші випадки, коли російські війська імовірно страчували українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон.
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