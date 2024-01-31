Росія стоїть за сплеском глушення GPS у Європі, - командувач Силами оборони Естонії

За його словами, Кремль стоїть за порушення сигналів глобальної системи позиціонування, коли з минулого року у Балтійському регіоні посилилися перешкоди супутниковим навігаційним системам. Особливий сплеск було зареєстровано цього місяця на території від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.

"Хтось є причиною цього і ми думаємо, що це Росія", - сказав Херем, додавши, що Москва, можливо, проводить військові ігри на тлі ризиків майбутнього потенційного конфлікту з НАТО. "Я думаю, вони навчаються та тестують".

Росія має досвід придушення сигналів GPS у Північній Європі та здатна використовувати низку можливостей для радіоелектронної боротьби, включаючи придушення діяльності дронів та ракет в Україні. Кремль також активізував діяльність зі створення перешкод у Москві та Санкт-Петербурзі, щоб запобігти потенційним атакам дронів з України.

Міністерство оборони Росії раніше підтверджувало, що його підрозділи радіоелектронної боротьби в Калінінграді, російському анклаві на Балтійському морі між Польщею та Литвою, проводили навчання щодо порушення радіо- та супутникових сигналів.

Естонський командувач заявив, що перешкоди можуть здійснюватися з кораблів у Балтійському морі. У грудні польська авіаційна влада попередила пілотів про збої, а офіційні особи Швеції та Фінляндії раніше цього місяця заявили, що вони розслідують це питання.

Балтійська напруженість

"Росія продемонструвала свої можливості радіоелектронної боротьби в інших місцях, а не лише в Україні та країнах Балтії. Вони безперечно досить сильні в цьому", - сказав Херем.

Естонський генерал також попередив щодо російської агресії. Свіжі дані про здатність Росії виробляти боєприпаси та набирати війська викликали переоцінку серед союзників по НАТО та потік попереджень щодо підготовки до довгострокового конфлікту, сказав він.

Минулого тижня представники європейської авіації провели зустріч, щоб обговорити проблему, оскільки на тлі конфліктів в Україні та на Близькому Сході зростає кількість випадків глушіння та фальсифікації, за яких надсилаються помилкові сигнали. Така практика може ненавмисно вплинути на комерційні літаки.

Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу та торгова група Міжнародна асоціація повітряного транспорту провели у четвер у німецькому місті Кельні зустріч, на якій представники авіакомпаній, виробників, постачальників та інших учасників галузі зустрілися, щоб обговорити способи зниження ризиків.

"Ми спостерігаємо різке зростання кількості атак на ці системи, що становить загрозу безпеці", - заявив 26 січня виконуючий обов'язки виконавчого директора EASA Люк Тітгат. "Ми негайно повинні забезпечити, щоб пілоти та екіпажі могли ідентифікувати ризики та знати, як це зробити, щоб відреагувати та благополучно приземлитися".