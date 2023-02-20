Росія становить для Швеції явну військову загрозу, - розвідка

"Європейський порядок безпеки, яким ми його знали, припинив своє існування... і разом із цим зросли ризики для безпеки Швеції", - зазначила вона.

За словами Халлін, вона очікує, що Росія посилить свій військовий потенціал у безпосередній близькості до Швеції після того, як Стокгольм та Гельсінкі подадуть заявки на вступ до НАТО.

Водночас вона наголосила, що зараз Росія хоче уникнути переростання нинішньої напруженості у збройний конфлікт з НАТО.

"Однак існує значна невизначеність, переважно пов'язана з готовністю російського керівництва йти на високий ризик", - уточнила Халлін, допустивши конфлікт з країною-агресором через високий рівень напруженості.