Росія становить для Швеції явну військову загрозу, - розвідка
Росія несе загрозу безпеці Швеції і може збільшити свою військову присутність неподалік країни.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявила глава шведської Служби розвідки та гарантування безпеки Лена Халлін.
"Європейський порядок безпеки, яким ми його знали, припинив своє існування... і разом із цим зросли ризики для безпеки Швеції", - зазначила вона.
За словами Халлін, вона очікує, що Росія посилить свій військовий потенціал у безпосередній близькості до Швеції після того, як Стокгольм та Гельсінкі подадуть заявки на вступ до НАТО.
Водночас вона наголосила, що зараз Росія хоче уникнути переростання нинішньої напруженості у збройний конфлікт з НАТО.
"Однак існує значна невизначеність, переважно пов'язана з готовністю російського керівництва йти на високий ризик", - уточнила Халлін, допустивши конфлікт з країною-агресором через високий рівень напруженості.
Нагадаємо, раніше Нідерланди заявили про загрозу диверсій на енергооб'єктах, які може організувати Росія.
Також ми писали, що Норвегія вважає Росію однією з найбільших загроз країні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.