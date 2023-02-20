Россия представляет для Швеции явную военную угрозу, - разведка

Россия несет угрозу для безопасности Швеции и может увеличить свое военное присутствие неподалеку от страны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , об этом заявила глава шведской Службы разведки и обеспечения безопасности Лена Халлин.

"Европейский порядок безопасности, каким мы его знали, прекратил свое существование... и вместе с этим возросли риски для безопасности Швеции", - отметила она.

По словам Халлин, она ожидает, что Россия усилит свой военный потенциал в непосредственной близости к Швеции после того, как Стокгольм и Хельсинки подадут заявки на вступление в НАТО.

В то же время она подчеркнула, что сейчас Россия хочет избежать перерастания нынешней напряженности в вооруженный конфликт с НАТО.

"Однако существует значительная неопределенность, в основном связанная с готовностью российского руководства идти на высокий риск", - уточнила Халлин, допустив конфликт со страной-агрессором из-за высокого уровня напряженности.