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Россия представляет для Швеции явную военную угрозу, - разведка

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Стокгольм, Понедельник 20 февраля 2023 17:36
Россия представляет для Швеции явную военную угрозу, - разведка Фото: Россия представляет для Швеции явную военную угрозу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия несет угрозу для безопасности Швеции и может увеличить свое военное присутствие неподалеку от страны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявила глава шведской Службы разведки и обеспечения безопасности Лена Халлин.

"Европейский порядок безопасности, каким мы его знали, прекратил свое существование... и вместе с этим возросли риски для безопасности Швеции", - отметила она.

По словам Халлин, она ожидает, что Россия усилит свой военный потенциал в непосредственной близости к Швеции после того, как Стокгольм и Хельсинки подадут заявки на вступление в НАТО.

В то же время она подчеркнула, что сейчас Россия хочет избежать перерастания нынешней напряженности в вооруженный конфликт с НАТО.

"Однако существует значительная неопределенность, в основном связанная с готовностью российского руководства идти на высокий риск", - уточнила Халлин, допустив конфликт со страной-агрессором из-за высокого уровня напряженности.

Напомним, ранее Нидерланды заявили об угрозе диверсий на энергообъектах, которые может организовать Россия.

Также мы писали, что Норвегия считает Россию одной из самых больших угроз стране.

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