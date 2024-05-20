Росія розгорнула пропагандистську кампанію, яка націлена на вербування до лав своєї армії етнічних німців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Видання посилається на організації, які представляють інтереси етнічних німців у Росії. В останні місяці вони стали вести пропаганду війни серед своєї цільової аудиторії, приділяючи особливу увагу залученню молоді до лав армії.

Зазначається, що цей факт викликає тривогу і потенційну незручність для Берліна, оскільки Росія фактично використовує німецьку культуру проти України. Водночас у РФ може проживати близько 400 тисяч етнічних німців, які зазнавали переслідування за часів СРСР, а тепер зазнають маргіналізації з боку Кремля.

Приклади пропаганди серед етнічних німців

Telegraph ознайомився з пропагандистськими матеріалами російсько-німецького будинку в Томську, який закликає етнічних німців робити пожертви на потреби Збройних сил і відвідувати безкоштовні провоєнні концерти.

Також російсько-німецький дім у Новосибірську проводив саміти на підтримку вторгнення в Україну, а молодих людей масово закликали записуватися в ПВК "Вагнера".

При цьому пропагандистські матеріали були вперше виявлені товариством німців із Запоріжжя, які закликали своїх російських колег провести кампанію проти вторгнення. Товариство сподівається, що уряд Німеччини вживе заходів щодо використання її мови та культури у військовій пропаганді.