Россия развернула пропагандистскую кампанию, которая нацелена на вербовку в ряды своей армии этнических немцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Издание ссылается на организации, представляющие интересы этнических немцев в России. В последние месяцы они стали вести пропаганду войны среди своей целевой аудитории, уделяя особое внимание привлечению молодежи в ряды армии.

Отмечается, что этот факт вызывает тревогу и потенциальное неудобство для Берлина, поскольку Россия фактически использует немецкую культуру против Украины. В то же время в РФ может проживать около 400 тысяч этнических немцев, которые подвергались преследованию во времена СССР, а теперь подвергаются маргинализации со стороны Кремля.

Примеры пропаганды среди этнических немцев

Telegraph ознакомился с пропагандистскими материалами российско-немецкого дома в Томске, который призывает этнических немцев делать пожертвования на нужды Вооруженных сил и посещать бесплатные провоенные концерты.

Также российско-немецкий дом в Новосибирске проводил саммиты в поддержку вторжения в Украину, а молодых людей массово призывали записываться в ЧВК "Вагнера".

При этом пропагандистские материалы были впервые обнаружены обществом немцев из Запорожья, которые призывали своих российских коллег провести кампанию против вторжения. Общество надеется, что правительство Германии примет меры по использованию ее языка и культуры в военной пропаганде.