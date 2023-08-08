Росія спустошила найбільший склад радянської бронетехніки на 40%

Як зазначає видання, "Вагжанове" розташовується неподалік Улан-Уде і займає близько 11 кв. км, що значно більше площ двох десятків інших відомих баз зберігання військової техніки біля Росії.

За даними знімків Google Earth, у вересні 2021 року у "Вагжановому" просто неба зберігалося близько 3840 одиниць бронетехніки. Через 8 місяців війни – у листопаді 2022 року – на базі залишилося близько 2600 бронемашин, а до травня 2023 року – близько 2270. Таким чином, за цей час з бази було вивезено 1570, або 40,8% одиниць бронетехніки. Причому більша її частина (32%) пішла після оголошення мобілізації наприкінці 2022 року.

У "Вагжановому" техніка зберігалася головним чином просто неба. На знімках за листопад 2022 видно, що приблизно половина техніки була без веж або мала інші видимі зі супутника сліди пошкоджень. Аналогічні ознаки можна спостерігати у приблизно половини техніки, що залишилася на базі до травня 2023 року. На території бази також розміщено 10 ангарів, які дозволяють розмістити до 400 одиниць бронетехніки.

У соцмережах колишніх військовослужбовців бази "Вагжаново виявили кілька знімків танків, які там зберігаються. Опитані військові експерти впізнали в них танки Т-62, які випускали в СРСР із 1962 по 1975 рік.

Модернізація замість утилізації

До війни в Україні Росія регулярно утилізувала застарілу бронетехніку: з 2014 до 2022 року було укладено 35 контрактів на 232,2 млн рублів. Кількість контрактів на знищення танків почала знижуватися в 2017 році: тоді начальник головного автобронетанкового управління Міністерства оборони генерал Олександр Шевченко заявив, що замість раніше запланованих 10 тисяч танків знищать лише чотири тисячі. Інші можуть стати в нагоді "у зв'язку зі зміною міжнародної обстановки", заявив генерал. 2022 року Міноборони припинило укладати контракти на утилізацію військової техніки.

Раніше у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про розконсервацію старої радянської техніки. Так, у жовтні 2022 року 103 БТРЗ під Читою отримав розпорядження про модернізацію 800 танків Т-62. Там танки проходять глибоку модернізацію, їх оснащують додатковим захистом, сучаснішими двигунами, а також оптико-електронною системою та тепловізорами.

На території РФ не менше 15 танкоремонтних заводів займається розконсервацією та модернізацією. Розконсервована техніка використовується не тільки для поповнення втрат бронетехніки, але й для паліативної заміни артилерії, зазначає The Moscow Times.

Російські втрати

Нагадаємо, за даними центру Oryx, який реєструє лише ті втрати, які може підтвердити, з початку війни ву2022 році було знищено, пошкоджено, кинуто або захоплено 2082 російські танки. При цьому танковий парк України виріс з початку вторгнення минулого року, тоді як російський скоротився вдвічі.