Россия опустошила крупнейший склад советской бронетехники на 40%

Как отмечает издание, "Вагжаново" располагается недалеко от Улан-Удэ и занимает около 11 кв. км, что значительно больше площадей двух десятков других известных баз хранения военной техники на территории России.

По данным снимков Google Earth, в сентябре 2021 года в "Вагжаново" под открытом небом хранилось около 3840 единиц бронетехники. Спустя 8 месяцев войны - в ноябре 2022 года - на базе осталось около 2600 бронемашин, а к маю 2023 года - около 2270. Таким образом, за это время с базы было вывезено 1570, или 40,8% единиц бронетехники. Причем большая ее часть (32%) ушла после объявления мобилизации в конце 2022 года.

В "Вагжаново" техника хранилась главным образом под открытым небом. На снимках за ноябрь 2022 года видно, что примерно половина техники была без башен или имела другие видимые со спутника следы повреждений. Аналогичные признаки можно наблюдать у примерно половины оставшейся на базе к маю 2023 года техники. На территории базы также располагается 10 ангаров, которые позволяют разместить до 400 единиц бронетехники.

В соцсетях бывших военнослужащих базы "Вагжаново обнаружили несколько снимков танков, которые там хранятся. Опрошенные военные эксперты опознали в них танки Т-62, которые выпускали в СССР с 1962 по 1975 год.

Модернизация вместо утилизации

До войны в Украине Россия регулярно утилизировала устаревшую бронетехнику: с 2014 по 2022 год было заключено 35 контрактов на 232,2 млн рублей. Количество контрактов на уничтожение танков стало снижаться в 2017 году: тогда начальник главного автобронетанкового управления Министерства обороны генерал Александр Шевченко заявил, что вместо ранее запланированных 10 тысяч танков уничтожат только четыре тысячи. Остальные могут пригодиться "в связи с изменением международной обстановки", заявил генерал. В 2022 году Минобороны прекратило заключать контракты на утилизацию военной техники.

Ранее в СМИ стали появляться сообщения о расконсервации старой советской техники. Так, в октябре 2022 года 103 БТРЗ под Читой получил распоряжение о модернизации 800 танков Т-62. Там танки проходят глубокую модернизацию, их оснащают дополнительной защитой, более современными двигателями, а также оптико-электронной системой и тепловизорами.

На территории РФ не менее 15 танкоремонтных заводов занимается расконсервацией и модернизацией. Расконсервированная техника используется не только для восполнения потерь бронетехники, но и для паллиативной замены артиллерии, отмечает The Moscow Times.

Российские потери

Напомним, по данным центра Oryx, который регистрирует только те потери, которые может подтвердить, с начала войны в 2022 году было уничтожено, повреждено, брошено или захвачено 2082 российских танка. При этом танковый парк Украины вырос с начала вторжения в прошлом году, в то время как российский сократился вдвое.