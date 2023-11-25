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Росія спровокувала одну з найбільших загроз глобальної стабільності, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російська блокада Чорного моря призвела до однієї з найбільших загроз глобальної стабільності. Але Україна пристоїть російській блокаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine.

"Через агресію Росії у Чорному морі виникла одна з найбільших за десятиліття загроза глобальної стабільності саме з точки зору постачання продовольств", - сказав Зеленський.

Президент додав, що російська блокада Чорного моря призвела до коливання цін та фізичного дефіциту продовольства на ринках. Особливо це стосується країн, які залежать від імпорту зерна.

"Ми не просто експортуємо наше продовольство. Ми об'єднали країни світу для залучення відповідних коштів для допомоги тим, хто найбліьше страждає від дефіциту продовольства. За перший рік ініціативи Grain from Ukraine нам вдалося акумулювати 180 млн доларів, до ініціативи приєдналися близько 30 учасників", - додав глава держави.

 

Російська блокада моря

У липня 2023 року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди". При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру України.

Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім були призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Останніми місяцями Україні вдалося прорвати російську блокаду Чорного моря. Низка суден вийшли з українських портів, експортуючи зерно та інше продовольство.

 

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