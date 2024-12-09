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Росія спробує зірвати другий саміт миру: Зеленський розкрив плани агресора

Київ, Понеділок 09 грудня 2024 18:30
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Росія спробує зірвати другий саміт миру: Зеленський розкрив плани агресора Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія, ймовірно, спробує зірвати другий саміт миру по Україні. У цьому країні-агресору можуть допомогти й інші держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Kyodo News.

"Росія зробить все, буде багато різних пропозицій з різних сторін і країн, щоб припинити можливість життя формули миру та життя саміту миру. І вони зараз із цим працюють", - наголосив президент.

Водночас глава держави запевнив, що Україна не відмовляється від своєї позиції щодо запрошення для Росії на другий саміт миру.

"Ми їх запросимо, але ви побачите, Росія зробить усе, щоб скасувати формулу, скасувати проведення саміту і потім скасувати свою можливість бути присутнім на другому саміті. Вони не зацікавлені у закінченні війни, Путіна не цікавить мир", - додав Зеленський.

Спроби Росії зірвати перший саміт

Варто зауважити, що Росія вже намагалася зірвати перший саміт миру, але Україні все ж таки вдалося провести захід у червні цього року.

Тоді Зеленський наголошував на тому, що для зриву мирного саміту Росія підготувала конкретний план. Зокрема, вона погрожувала різним державам блокадою харчової продукції, агропродукцією чи хімпродукцією, демпінгом цін на енергетику, якщо вони вирішать брати участь у саміті миру.

При цьому, за словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, агресор, зокрема, "працював" для зриву саміту з країнами, політиками та медіа.

Детально про спроби РФ зірвати перший саміт миру - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Саміт миру Війна в Україні
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