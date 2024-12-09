Россия попытается сорвать второй саммит мира: Зеленский раскрыл планы агрессора

Россия, вероятно, попытается сорвать второй саммит мира по Украине. В этом стране-агрессору могут помочь и другие государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Kyodo News.

"Россия сделает все, будет много разных предложений с разных сторон и стран, чтобы прекратить возможность жизни Формулы мира и жизни Саммита мира. И они сейчас с этим работают", - подчеркнул президент.

В то же время глава государства заверил, что Украина не отказывается от своей позиции по приглашению для России на второй саммит мира.

"Мы их пригласим, но вы увидите, Россия сделает все, чтобы отменить формулу, отменить проведение саммита и затем отменить свою возможность присутствовать на втором саммите. Они не заинтересованы в окончании войны, Путина не интересует мир", - добавил Зеленский.