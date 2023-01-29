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Росія сподівається затягнути війну, тому маємо пришвидшувати події, - Зеленський

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Україна, Неділя 29 січня 2023 20:51
Росія сподівається затягнути війну, тому маємо пришвидшувати події, - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Російська диктатурна влада хоче затягнути війну на території України і виснажити українські ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

За його словами, західним партнерам необхідно пришвидшити постачання озброєння.

"Росія сподівається затягувати війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшувати події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України", - сказав Зеленський.

Він відзначив, що Україна вже має вагомі оборонні результати у відносинах зі Сполученими Штатами, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами.

"Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини ухвалив історичне рішення, офіційно оголосивши про передачу Україні своїх танків Leopard 2 і дозволивши іншим країнам їхній реекспорт.

Згодом уже низка країн приєдналася до коаліції допомоги танкам, за останніми підрахунками, Україна може отримати від союзників щонайменше 321 танк.

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Володимир Зеленський Російська Федерація Збройні сили України
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