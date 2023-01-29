ua ru
Вс, 29 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия надеется затянуть войну, поэтому мы должны ускорять события, - Зеленский

Новина українською →
Украина, Воскресенье 29 января 2023 20:51
Россия надеется затянуть войну, поэтому мы должны ускорять события, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Российские диктатурные власти хотят затянуть войну на территории Украины и истощить украинские ресурсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По его словам, западным партнерам необходимо ускорить поставки вооружения.

"Россия надеется затягивать войну, истощать наши силы. Следовательно, мы должны сделать время нашим оружием. Должны ускорять события, ускорять поставки и открытие новых нужных вооруженных опций для Украины", - сказал Зеленский.

Он отметил, что у Украины уже есть весомые оборонительные результаты в отношениях с Соединенными Штатами, Германией, Польшей, Канадой, Бельгией, Норвегией, Италией и другими странами.

"Следующую неделю должны сделать не менее сильной для нашей обороны", - отметил он.

Напомним, ранее правительство Германии приняло историческое решение, официально объявив о передаче Украине своих танков Leopard 2 и разрешив другим странам их реэкспорт.

Впоследствии уже ряд стран присоединились к коалиции помощи танкам, по последним подсчетам, Украина может получить от союзников по меньшей мере 321 танк.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Вооруженные силы Украины
NEWS
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
Новый президент Чехии подтвердил намерение посетить Украину весной
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору