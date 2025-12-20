Росія скоротила терміни підготовки до війни з Європою, - Буданов

За його словами, раніше в російських стратегічних планах йшлося про 2030 рік, однак ці терміни були переглянуті та зменшені. Найбільш імовірним напрямком потенційної агресії Буданов назвав країни Балтії..

"Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скореговані, переглянуті в бік скорочення термінів на 2027-й", - каже Буданов.

Очільник ГУР зазначив, що мотивація Кремля лежить не лише у військовій площині, а й у глибоких історично-психологічних установках російського суспільства. Росія, за його словами, продовжує сприймати себе імперією, яка може існувати лише за рахунок постійного розширення впливу.

Буданов пояснив, що можливі напрямки агресії для Москви суттєво обмежені.

"На півночі - Північний Льодовитий океан і далі за колом - Америка. Не варіант, бо буде боляче. На сході - Тихий океан і знову ж таки Америка. Відповідь та сама. На півдні - Китай, буде взагалі катастрофічно - сухопутний кордон, будуть такі ж умови, як от у нас у війні з РФ, тільки для них. Лишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте за фразеологізм, "зажерся", "хворий", "кволий" і "нерішучий", - каже Буданов

За оцінкою української розвідки, у разі реалізації таких планів країни Балтії можуть опинитися під прямою окупацією. Водночас Польщу, згідно з наявною інформацією, Росія розглядає як об’єкт військових ударів без наміру подальшого захоплення території.