Росія скоротила терміни підготовки до війни з Європою, - Буданов

Росія скоротила терміни підготовки до можливої прямої агресії проти країн Європи та може бути готовою до таких дій уже у 2027 році.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова ГУР Крило Буданов.
За його словами, раніше в російських стратегічних планах йшлося про 2030 рік, однак ці терміни були переглянуті та зменшені. Найбільш імовірним напрямком потенційної агресії Буданов назвав країни Балтії..
"Згідно з основним планом, РФ мала бути готова до початку дій у 2030 році. Зараз плани скореговані, переглянуті в бік скорочення термінів на 2027-й", - каже Буданов.
Очільник ГУР зазначив, що мотивація Кремля лежить не лише у військовій площині, а й у глибоких історично-психологічних установках російського суспільства. Росія, за його словами, продовжує сприймати себе імперією, яка може існувати лише за рахунок постійного розширення впливу.
Буданов пояснив, що можливі напрямки агресії для Москви суттєво обмежені.
"На півночі - Північний Льодовитий океан і далі за колом - Америка. Не варіант, бо буде боляче. На сході - Тихий океан і знову ж таки Америка. Відповідь та сама. На півдні - Китай, буде взагалі катастрофічно - сухопутний кордон, будуть такі ж умови, як от у нас у війні з РФ, тільки для них. Лишається тільки захід, який у їхньому розумінні, вибачте за фразеологізм, "зажерся", "хворий", "кволий" і "нерішучий", - каже Буданов
За оцінкою української розвідки, у разі реалізації таких планів країни Балтії можуть опинитися під прямою окупацією. Водночас Польщу, згідно з наявною інформацією, Росія розглядає як об’єкт військових ударів без наміру подальшого захоплення території.
Нагадаємо, раніше кілька країн НАТО застерігали, що після завершення війни проти України Росія може бути готовою до серйозного протистояння з Альянсом упродовж трьох–п’яти років.
На цьому тлі Естонія, Литва та Польща планують уже наступного року спрямовувати на оборону понад 5% ВВП, тоді як інші держави НАТО також нарощують військові витрати.
Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що німецька розвідка має докази обговорення в Кремлі можливого сценарію нападу на країни НАТО.
За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), Росія вже активізувала інформаційно-психологічні операції, які можуть бути елементом підготовки до потенційного конфлікту з Альянсом, зокрема з використанням провокацій під чужим прапором.
Раніше прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявляв, що в разі укладення мирної угоди щодо України Росія може перекинути свої війська на східний фланг НАТО.
Водночас російський диктатор Володимир Путін називає ідею плану нападу на НАТО "нісенітницею", в яку "неможливо повірити".