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Росія скористається переговорами для зміни стратегії в наступному етапі війни, - Подоляк

Середа 29 листопада 2023 14:23
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Росія скористається переговорами для зміни стратегії в наступному етапі війни, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація скористається переговорами для внесення корективів у свою воєнну стратегію й нарощення руйнівних дій під час наступного етапу війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

Як пояснив Подоляк, російські терористи, починаючи повномасштабне вторгнення в Україну, виходили лише з бажання:

  • тотально знищити суб’єктність і суверенітет країни;
  • захопити та розорити якнайбільше українських територій;
  • поставити на чолі країни маріонетковий уряд;
  • залишити Україну в залежності від Росії.

"Більш масштабний план Росії передбачав шляхом ініціювання кровопролитної війни з Україною налякати західні еліти, розпочати процес реставрації СРСР і забезпечити подальше агресивне домінування на Європейському континенті", - додав радник голови Офісу президента.

Подоляк закликав припинити жити в ілюзіях, оскільки Росія ніколи не вела переговори, а лише ультимативно вимагала визнати її право вбивати. Сьогодні ж ворог заявляє про необхідність "виконання всіх завдань "СВО", юридичного визнання прав власності на всі анексовані території й уникнення відповідальності за масові демонстративні воєнні злочини.

Будь-які заяви терористів про "переговори" на тлі масових вбивств цивільних, системного облаштування на окупованих територіях катівень, фільтраційних таборів, а також викрадання дітей - спроба виправдати агресію, уникнути відповідальності, зняти із себе звинувачення в односторонній агресії з очевидними геноцидними намірами, а також отримати паузу у війні.

"Щоб за час паузи остаточно занурити партнерів України в інформаційний хаос, внести корективи у свою воєнну стратегію, оновити військові виробництва та різко наростити руйнівні дії на наступному етапі війни. Росія ніколи не пропонує реальних переговорів, доки не зазнає вагомої поразки", - зауважив Подоляк.

Переговори з Росією

Торік президент Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО про неможливість переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Для відновлення переговорів Росія повинна:

  • повністю покинути територію України;
  • змінити політичну еліту;
  • визнати воєнні злочини;
  • видати організаторів війни для трибуналу.

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