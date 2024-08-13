Росія скопіювала українську роботизовану турель "Шабля" та дала їй назву "Чапай"

Свою розробку росіяни вперше представили на власному оборонному форумі "Армія-2024" у Москві. Розробка була презентована інвестиційним фондом "Эра", який фінансує російських розробників озброєння.

Як свідчать фото з виставки, у своїй розробці росіяни повністю повторили як саму концепцію, так і реалізацію створеної в Україні зброї "Шабля". Вона з вересня минулого року була допущена до використання на фронті Збройними силами України.

Що відомо про російський аналог

Російська версія турелі має дистанційне керування по дротах та використовує оптико-прицільний модуль. Зброя адаптована під різні кулемети - 7,62 ПКМ або 12,7-мм НСВ "Утес" та "Корд".

Варто зауважити, що зараз мова йде лише про виставковий зразок "Чапаю". Чи вдалося Росії налагодити серійне виробництво - не відомо.

Фото: РФ показала роботизовану турель "Чапай" (t.me/RussianArms)

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що у Росії на форму "Армія-2024" було публічно представлено зенітно-ракетний комплекс С-500 "Прометей", який нібито може збивати гіперзвукові цілі.

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