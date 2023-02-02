ua ru
Чт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія скликала Раду безпеки ООН для нових звинувачень перед річницею вторгнення

Новость на русском →
Москва, Четвер 02 лютого 2023 02:41
Росія скликала Раду безпеки ООН для нових звинувачень перед річницею вторгнення Фото: Росія скликала Радбез ООН (wikimedia.by.IAEA.Imagebank)
Автор: Артур Родивилов

Росія скликала засідання Ради безпеки ООН з новими звинуваченнями через постачання танків. Воно відбудеться 8 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника постпреда РФ при ООН Дмитра Полянського в Telegram.

6 лютого західні країни хочуть провести зустріч із гуманітарними аспектами в Україні, а на 24 лютого запросили засідання РБ з нагоди річниці початку вторгнення.

"Ми в боргу не залишимося. На 8 лютого запросили засідання щодо перспектив мирного врегулювання української кризи в умовах нарощування постачання західної зброї. Не пропустимо і річницю підписання Мінських угод", - заявив Полянський.

Дипломат також повідомив, що 23 лютого заплановано засідання Ради безпеки щодо відносин ООН-ЄС, яке, вважає він, "явно не омине Україну".

РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш згадав у Раді безпеки ООН про чільність беззаконня, яке створює Росія.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна ініціювала процес виключення Російської Федерації із Ради безпеки ООН та організації в цілому.

У МЗС України наголосили, що підставою для такого кроку є незаконна узурпація Росією місця СРСР у Раді безпеки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН
NEWS
РФ намагається прорвати оборону. Маляр розповіла про військову обстановку на сході
РФ намагається прорвати оборону. Маляр розповіла про військову обстановку на сході
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників