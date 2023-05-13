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Росія скинула на Берислав Херсонської області дві авіабомби: місто без світла

Фото: РФ скинула на Берислав дві авіабомби (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталія Юрченко

Російська авіація 13 травня атакувала Берислав Херсонської області. Внаслідок атаки місто залишилося без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Росіяни о 4:00 скинули на Берислав дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю обʼєкта критичної інфраструктури.

"Через обстріл Берислав залишився без електропостачання. Нині енергетики роблять все можливо, аби щонайшвидше повернути світло в оселі містян", - йдеться у повідомленні.

На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Фото: РФ скинула на Берислав дві авіабомби (t.me/olexandrprokudin)

Нагадаємо, вчора російські війська вдарили по Бериславському району артилерією та дронами, внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

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