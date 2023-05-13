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Россия сбросила на Берислав Херсонской области две авиабомбы: город без света

Фото: РФ сбросила на Берислав две авиабомбы (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Наталья Юрченко

Российская авиация 13 мая атаковала Берислав Херсонской области. В результате атаки город остался без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Россияне в 4:00 сбросили на Берислав две управляемые авиационные бомбы. В результате атаки повреждено здание объекта критической инфраструктуры.

"Из-за обстрелов Берислав остался без электроснабжения. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан", - говорится в сообщении.

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Фото: РФ сбросила на Берислав две авиабомбы (t.me/olexandrprokudin)

Напомним, вчера российские войска ударили по Бериславскому району артиллерией и дронами, в результате атаки один человек получил ранения.

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