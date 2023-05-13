Россия сбросила на Берислав Херсонской области две авиабомбы: город без света

Россияне в 4:00 сбросили на Берислав две управляемые авиационные бомбы. В результате атаки повреждено здание объекта критической инфраструктуры.

"Из-за обстрелов Берислав остался без электроснабжения. Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома горожан", - говорится в сообщении.

К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

Фото: РФ сбросила на Берислав две авиабомбы (t.me/olexandrprokudin)