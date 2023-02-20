Россия спрятала в бомбоубежище Запорожской АЭС 600 мобилизованных и курсантов, - "Энергоатом"

В бомбоубежище Запорожской АЭС разместили более 600 мобилизованных и курсантов из России. Их готовят для переброски на донецкое направление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Энергоатом ".

"На Запорожскую АЭС прибыла новая партия военных - более 600 мобилизованных и курсантов из РФ. Их разместили в бомбоубежище завода по нестандартному оборудованию (НСО), где они ждут переброски на донецкий участок фронта. Оккупанты вместе с "Росатомом" продолжают превращать ЗАЭС в военную базу", - говорится в сообщении.

По данным "Энергоатома", на кровле пятого энергоблока они обустроили пулеметную позицию, а также разместили блокпосты у всех входов на чистые эстакады, через которые персонал из спецкорпусов попадает непосредственно в энергоблоки.

"Кроме того, рашисты продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения вокруг энергоблоков станции и ее сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ)", - добавили в "Энергоатоме".

Как сообщалось, российские военные, расположенные в Никольском районе, в течение ближайших двух дней будут переброшены непосредственно на фронт. Наиболее вероятное направление - Угледар.